شكرا لقرائتكم محمد جودة: ليس من المنطقي أن يحتفل الزمالك بلقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث محمد جودة لاعب الأهلي السابق، عن أحقية الاحمر في لقب نادي القرن الافريقي، وقال جودة في تصريحات تلفزيونية: "البطولات ليست المعيار الوحيد لحصد لقب نادي القرن والاتحاد الأوروبي يمنح الفريق الذي يعبر الدور التمهيدي الأول نصف نقطة، والدور التمهيدي الثاني نقطة كاملة.
وأضاف:" الأهلي منح فرصة للزمالك للمشاركة في دوري الأبطال لأنه فضل المشاركة في أبطال الكؤوس حتى يحتفظ باللقب.
يرى لاعب الأهلي السابق، أن الأحمر لم يكن طرفا لدعوة ريال مدريد لإقامة مباراة ودية عام 2001.
وقال : "ليس من المنطقي أن يحتفل الزمالك بلقب القرن قبل صدور أي قرار بذلك".
وأكمل : "أسامة حسن ربما كان اللاعب الوحيد الذي لم يتم تصعيده معنا للفريق الأول بالأهلي وأعتقد أن ذلك سبب هجومه الدائم على النادي".
وأتم : "أسامة حسن "بيحلم" بعد حديثه عن انضمام رمضان صبحي أو صالح جمعة إلى الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد جودة: ليس من المنطقي أن يحتفل الزمالك بلقب القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.