شكرا لقرائتكم سيد معوض: كهربا لاعب دولي وكوكا مميز وهذا الثنائى على رادار المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد سيد معوض، مدرب منتخب مصر، بأن القادم لمنتخب مصر أفضل وما حدث أمام كينيا وجزر القمر بالتعادل لن يتكرر مستقبلا.

وأرجع , مدرب منتخب مصر,في برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1 ، عدم وجود فترة اعداد وتقارب المباريات وعدم جاهزية صلاح وبعض اللاعبين، وكذلك ضيق الوقت وغياب محمد صلاح من ضمن اسباب التعادل أمام كينيا وجزر القمر ، مؤكدا أن عدم جاهزية اللاعبين اثر على نتيجة أول مباراتين في التصفيات ، وكذلك غياب الجمهور اثر بالسلب على أداء منتخب مصر ، والظروف لم تخدم اللاعبين في الظهور بشكل جيد أمام كينيا وجزر القمر.

وواصل معوض حديثه قائلا كوبر كان يعتمد على الكرة الدفاعية وانطلاق محمد صلاح والبدري يعتمد على الكرة الجماعية بعكس كوبر ، وان بناء جيل من اللاعبين الدوليين على رأس أولويات البدري المرحلة المقبلة .

ويري سيد أن عبد الله جمعة ومحمد حمدى وأيمن اشرف الأفضل في الظهير الأيسر في مصر ، وأن محمد عبد الشافي من اهم اللاعبين في تاريخ مصر ، مؤكدا أن كوكا والنني لاعبين كبار يؤدون ما يطلب منهم والمشاركة ستكون بقرار المدرب معتبرا كوكا مهاجم مميز لكنه غير موفق على المرمى مع منتخب مصر

وواصل سيد معوض حديثه قائلا كهربا لاعب دولي والمنتخب كان بحاجة له أمام كينيا وجزر القمر، ومصر لديها مهاجمين مميزين أبرزهم كوكا ومروان ومصطفي محمد وأحمد ياسر لاعب مهم وكان سيكون متواجد ، وذكل فان عمرو جمال لاعب دولي ولكنه بعيد عن مستواه وخالد قمر عمره كبير

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واستكمل سيد معوض, مدرب منتخب مصر, أن الأمور كلها ليست واضحة بسبب التأجيل المستمر وسنلعب مبارة ودية في أكتوبر أو مباراتين في نوفمب مضيفا أن مواعيد تصفيات كأس العالم في موعدها حتى الان وستكون هناك ضغوطات كبيرة علينا في الموسم المقبل .

وأضاف أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيواجه أزمة كبيرة بسبب ضغط المباريات الموسم القادم، مؤكدا أن السويسري رينيه فايلر مدرب مميز وأضاف للأهلى كثيرا ، ونفس الحال بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون وأن قرار تجديد الزمالك معه يعتبر خطوة هامة .

وتابع معوض حديثه قائلا إن شخصية اللاعب في تحمل الضغوطات هي الفارق في استمراره مع المنتخب وثبات المستوي يساعد على التواجد، مؤكدا أن حسام البدري يوزع المهام على أعضاء الجهاز الفني ومفيش بينا أهلى وزمالك وفى المنتخب كله سواسية.