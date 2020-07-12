شكرا لقرائتكم سمير عثمان يكشف كواليس رحيله من لجنة الحكام وسر تغيير قاعد اصطدام الكرة بالحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، أن السبب الرئيسي في تغيير قاعدة الكرة التي تصطدم بالحكام من قبل الفيفا جاء نتيجة تسجيل حكم مصري لهدف في مباريات الدوري المصري الممتاز.

أوضح سمير عثمان خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": " مثلما حدث في كأس العالم 90 وتم تعديل قانون إعادة الكرة للحارس وهو ما يجعلنا دائماً محط أنظار للاتحاد الدولي من مثل هذه المواقف التي تحدث.

وأشار سمير عثمان ان هناك حكم مصري صنع هدف قاد به منتخب للصعود الى نهائيات كأس العالم كان أحد أطراف تلك المواجهة المنتخب النيجيري.

Advertisements

وقال سمير عثمان أنه يوجد بعض المجاملات في اختبارات الحكام التي تقام باتحاد الكرة، وتحدث عن كواليس اقالته من منصبه كرئيس لجنة الحكام انه تلقى اختباراً من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وكيف رفض فكرة تواجده في ظل رئاسة جمال الغندور مؤكداً أنه قال وقتها: "لا يمكن ان يعود لواء لدرجة عميد"، مشدداً على أنه رفض رفضاً قاطعاً فكرة التواجد مجدداً في لجنة الحكام أو الجبلاية.

وتحدث سمير عثمان عن أنه لم يحصل على الفرصة الكافية على قيادة لجنة الحكام حتى أنه عاتب الجنايني بعدها بشأن عدم الاستماع له أو فكرة حتى شرح الخطط التي كان ينوي تنفيذها للحكام خلال الفترة الماضية.

وكشف سمير عثمان عن مواقف كوميدية جمعته وأيمن دجيش حكم الراية الدولي حيث قام بطلب من عماد متعب نجم الأهلي الشهير وطالبه بالنداء عليه باسم محمد ما جعله يشعر بضيق شديد، بالإضافة مطالبة أحمد عيد عبد الملك بالسقوط أمام دجيش في المباريات الودية وهو ما حدث ووقتها اعترض دجيش على الكرة لكنني أكدت له أنها خطأ لصالح نجم طلائع الجيش وقتها وما أشبه من هذه المواقف التي كانت ناتجة عن حالة الود التي تجمعني به في المباريات خاصة وأننا في عام من الأعوام قمنا بإدارة مباريات في موسم أفريقي بالكامل بعدد من البلدان.