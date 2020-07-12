شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تقديم طلب لإستضافة مباريات دورى أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنهم يناقشون تقديم طلب رسمى إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" لإستضافة المباريات المتبقية من دورى أبطال افريقيا فى حالة اعتذار الكاميرون رسميا عن استضافة المباريات المتبقية، وأوضح مسئولو الجبلاية أنهم سيبدأون التواصل مع وزير الرياضة بشأن هذه الخطوة واستطلاع رأى الدولة المصرية لاسيما أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات التى تؤهلها لذلك.

وتابع مسئولو الجبلاية أن هناك اجتماعا للجنة الخماسية منتصف الاسبوع الجارى، سيتم خلاله مناقشة هذا الأمر خاصة وأن إقامة هذه المباريات فى مصر سيوفر مزيدا من الوقت لاستكمال مسابقة الدورى، كما سيحمى لاعبى الأهلى والزمالك من الاجهاد والسفر.

كشف سفير مصر فى الكاميرون مدحت المليجي، حقيقة سحب أستضافة دوري أبطال إفريقيا من الكاميرون، قائلاً: "حتى الآن لم ترفض استضافة دوري الأبطال رسميًا وكل ما يتداول بشأن سحب البطولة غير صحيح ولكن هناك اتفاقات يتم مناقشاتها بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي حتى الآن".

وأوضح مدحت المليجي خلال تصريحات تلفزيونية عن شروط الكاميرون من أجل استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "حكومة الكاميرون تطلب تأجيل موعد نهائيات دوري الأبطال من أجل استضافة البطولة و لن يتم نقل المباريات خارج مدينة ديوالا فهي أكبر المدن في الكاميرون وهي الوحيدة المؤهلة لاستضافة البطولة".

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وأشارمدحت المليجي عن موعد حسم الكاميرون موقفها بشأن استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا، قائلاً: "الكاميرون ستحدد موقفها النهائي يوم الاثنين والاتجاه الأقرب هو الاعتذار عن استضافة نهائيات دوري الأبطال".

فى الوقت نفسه، بدأت الأندية الأربعة المتنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا وتحديداً بدور نصف النهائى استعداداتها لخوض المنافسات الحاسمة التى ينتظر أن تشهد الكثير من الحماسية والندية من قبل الجميع رغبة منهم فى التتويج باللقب القارى للموسم الحالي، وهو ما يمنح المواجهات القليلة المتبقية أهمية قصوى، خاصة أنها ستكون استثنائية بعد وصول الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى قرار يقضى بإقامة المباراة بنظام الدور الفاصل وإلغاء مباراتى الذهاب والإياب بسبب تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

ويلتقى الأهلى نظيره الوداد بينما سيواجه الزمالك ضد الرجاء البيضاء فى ديربى مصرى مغربى بأبطال أفريقيا البطولة التى ينتظر عشاق القطبين حصد أى منهما اللقب لتأكيد جدارة الكرة المصرية بالشكل التى يتوقعه الجميع.

ويأمل المارد الأحمر فى تعويض الإخفاقات التى شهدتها نتائج الفريق فى النسخ الماضية وضياع أكثر من فرصة لتحقيق اللقب بينما يأتى الزمالك من بعيد بعدما توج بلقب الكونفدرالية والسوبر الأفريقى ليمنى النفس وجماهيره بلقب ثالث يضيفه الى خزانته التى تتعطش للمزيد لمطاردة القلعة الحمراء على ألقاب البطولات القارية التى تحدد هوية نادى القرن كل 100 عام.