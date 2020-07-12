شكرا لقرائتكم هل اعتزل حسن شحاتة التدريب؟.. كريم شحاته يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على إزالة اسم والده حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر، من رموز نادي الزمالك، وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية: "والدي لم يزعل إطلاقا ولم يهتز نهائيا من ذلك القرار ولم نتحدث حول هذا الموضوع من الاساس بسبب عدم أهميته".

وتابع: "كابتن حسن شحاتة هو أحد رموز الزمالك وهذا الموقف لا يشغل باله به".

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كشف كريم حسن شحاتة، على حقيقة اعتزال حسن شحاتة قائلا:" "والدي تلقى عروض كثيرة ولكنه رفضها".

وتابع: "كابتن حسن غير متحمس للعمل ولكن هو صاحب القرار بشأن الاعتزال من عدمه".