هاميلتون أول المنطلقين في جائزة ستيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أمس السبت، التجارب الرسمية لجائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد المقامة على حلبة ريد بول رينج في النمسا، والتي أرجئ موعدها لقرابة ساعة بسبب الأمطار الغزيرة.

وسيكون هاميلتون الباحث هذا الموسم عن لقب عالمي سابع يعادل به الرقم القياسي الذي يحمله الألماني مايكيل شوماخر، الأول على خط انطلاق السباق المقرر اليوم الأحد، أمام الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، والإسباني كارلوس ساينز سائق ماكلارين.

ويكمل الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) الذي فاز في المرحلة الأولى التي أقيمت على الحلبة ذاتها الأسبوع الماضي، الخط الثاني عند الانطلاق.

وحقق هاميلتون زمن 1:19,273 دقيقة في الجولة الثالثة من التجارب الرسمية، متقدماً بفارق أكثر من ثانية عن فيرشتابن (1:20,489 دقيقة)، بينما كان ساينز ثالثاً بفارق ضئيل نسبياً عن الهولندي (0,182 ثانية).

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وقدم البريطاني المعروف بمهارته في القيادة على الحلبات المبتلة، أداء قوياً أتاح له الانطلاق من المركز الأول على حلبة ريد بول رينج للمرة الثالثة في مسيرته.

ووصف هاميلتون صعوبة القيادة بقوله بعد التجارب «يا له من يوم مخادع».

وأضاف «كان من الصعب جداً علينا جميعاً في ظل هذا الطقس، وفي بعض الأحيان لم نكن قادرين على أن نرى ألى أين نتجه، لكنني أحببت ذلك».

من جهته، عانى فريق فيراري في التجارب، بحلول الألماني سيباستيان فيتل في المركز العاشر، أمام زميله ابن إمارة موناكو شارل لوكلير.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، يرجح أن يكون الطقس جيداً عند موعد انطلاق السباق المقرر اليوم الأحد (الخامسة و10 دقائق بتوقيت الإمارات).