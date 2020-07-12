ريال مدريد يبدأ التحضير لمراسم الاحتفال بـ«الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطا ريال مدريد بثبات نحو إحراز لقبه الأول المحلي منذ عام 2017 في الدوري الإسباني؛ وذلك بفوزه على ضيفه ألافيس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذا الفوز هو الثامن توالياً لريال مدريد، بعد استئناف النشاط الكروي في إسبانيا، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة، ويصبح على بعد 5 نقاط من 3 مباريات لنيل اللقب.

وبعد المباراة، عنونت صحيفة «الآس»: «وجه البطل»، وتابعت: «هدفا بنزيمة وأسوينسيو يجعلان ريال مدريد على بعد انتصارين فقط للحصول على الليجا».

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من جهته، بدأ مجلس مدينة مدريد بدراسة إمكانية السماح للجماهير بالتواجد في ساحة السيبيليس؛ للاحتفال بلقب الدوري، وهو ما يؤكد أن تتويج ريال مدريد باللقب مسألة وقت.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء؛ إثر إعاقة نافارو للظهير الأيسر الفرنسي بنجامين مندي الذي لعب بدلاً من البرازيلي المصاب مارسيلو الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، انبرى لها كريم بنزيمة بنجاح مفتتحاً التسجيل (12).

ونجح ريال مدريد في إضافة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة كسر فيها بنزيمة مصيدة التسلل ومرر كرة عرضية باتجاه ماركو أسوينسيو ليتابعها الأخير من مسافة قريبة داخل الشباك (51).