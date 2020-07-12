شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يؤجل انطلاقة إعداده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر قررت شركة الكرة بنادي كلباء إرجاء انطلاقة الاعداد الداخلي الذي كان مقرراً له مساء أمس إلى غد الاثنين، وذلك بسبب رحيل المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.الجدير بالذكر أن كلباء أكمل إجراءات الفحص الطبي للاعبيه والجهاز الفني بقيادة المدرب الأوروغوياني خورخي سيلفا.

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