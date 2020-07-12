شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مدربين مواطنين فـي أكــاديمية حتا والـرديــف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع جهود شركة كرة القدم بنادي حتا لإعطاء الفرصة للمدرب المواطن تم استقطاب 7 مدربين من أبناء النادي؛ للعمل في فريق الرديف والأكاديمية.
وتم تعيين مسري عبيد مدرباً للرديف، وسعيد مبارك مساعد مدرب فريق 18 سنة، وسالم الشيبة مساعد مدرب فريق 15 سنة، وسيف حمدان مساعد مدرب فريق 13 سنة، وطاهر علي مساعد مدرب فريق 12 سنة، وسعيد محمد مدرب حراس بالأكاديمية.
ويسعى حتا خلال السنوات الثلاث القادمة إلى توطين جميع الأجهزة الفنية في الأكاديمية، وسيتم تطوير المدربين من خلال الدورات التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكذلك ورش العمل والمعايشة مع الأكاديميات في أوروبا.
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