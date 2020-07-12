وفاة «بيغ جاك»المتوج بمونديال 1966

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي اللاعب السابق جاك تشارلتون المتوج مع منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم لكرة القدم 1966، عن عمر 85 عاماً.

وأمضى تشارلتون، وهو الشقيق الأكبر ل«السير» بوبي الذي كان أيضاً ضمن تشكيلة 1966 ونجماً سابقاً لمانشستر يونايتد، أكثر من عقدين من الزمن كلاعب في صفوف ليدز يونايتد، خلال حقبة مهمة من تاريخ النادي، شملت التتوج بلقب بطولة إنجلترا عام 1969، ولقب مسابقة كأس الاتحاد عام 1972.

وتولى تشارلتون أيضاً تدريب المنتخب الإيرلندي، وقاده إلى الدور ربع النهائي لمونديال 1990، بعد عامين من قيادته لبلوغ نهائيات كأس أوروبا 1988 للمرة الأولى في تاريخه. كما شغل منصب المدير الفني لعدد من الأندية الإنجليزية، مثل شيفيلد ونسداي وميدلزبره ونيوكاسل يونايتد.

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وأوضحت العائلة، في بيان، أن «جاك توفي الجمعة 10يوليو/ تموز عن عمر 85 عاماً»، مشيرة إلى أنه كان في منزله محاطاً بأفراد عائلته.

ووجه ليدز في بيان تحية إلى «بيغ جاك» (جاك الكبير)، وهو لقب اكتسبه المدافع السابق في صفوف النادي لطول قامته (1,87 م).

وأعرب عن «الحزن العميق لوفاة أسطورة النادي جاك تشارلتون، عن عمر 85 عاماً بعد مرض طويل».

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم العام الماضي تشخيص إصابة الدولي السابق بسرطان الغدد اللمفاوي.