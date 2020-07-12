شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوري البلغاري المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد البلغاري لكرة القدم تأجيل انطلاق موسم دوري الأضواء المحلي للعبة الشعبية لمدة أسبوعين بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد الواقعة في منطقة البلقان خلال الأسبوع الماضي. وتقدمت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد باقتراح تأجيل البطولة إلى إدارة الاتحاد «بالنظر إلى الوضع الوبائي المعقد» في البلاد. وقال الاتحاد البلغاري للعبة في بيان «وافق الاتحاد البلغاري لكرة القدم على الاقتراح حفاظاً على سلامة اللاعبين وأفراد الطواقم والحكام». ولا تزال مباريات الموسم الحالي مستمرة بعد استئنافها في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي عقب توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر، لكن الحكومة أصدرت أوامر بإقامة المباريات دون جمهور وخلف أبواب مغلقة.

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