النصر يدشن تدريباته بمشاركة تيجالي ومينديز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

دشن نادي النصر تدريباته استعدادا للموسم المقبل من دوري الخليج العربي مساء اليوم السبت في مدينة دبي الرياضية، وذلك بقيادة الكرواتي كرونوسلاف، وبحضور جميع لاعبي الفريق عدا محمد العكبري المصاب بالرباط الصليبي.

وشارك في التدريبات الوافدان الجديدان للقلعة الزرقاء سيباستيان تيجالي، وريان مينديز.

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