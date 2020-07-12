عيسى هلال رابع رئيس لـ«الشارقة الرياضي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



علم «الخليج الرياضي» أن مجلس الشارقة الرياضي سيعاد تشكيله، على أن يكون عيسى هلال الحزامي، الأمين العام الحالي، رئيساً للمجلس في دورته المقبلة.

يذكر أن مجلس الشارقة الرياضي تأسس في 2006 برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي، وشغل أحمد الفردان منصب الأمين العام، ثم عين خميس بن سالم السويدي رئيساً في 2016، ثم ترأس الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، المجلس خلال الدورة الحالية التي تولى منصب الأمانة العامة فيها عبد العزيز النومان، ومن بعده عيسى هلال.

وسيكون عيسى هلال الرئيس الرابع لمجلس الشارقة الرياضي، ويعد من الكفاءات الإدارية التي تدرجت في العمل الرياضي لاعباً لكرة السلة في نادي الشارقة، ثم في مجالس إدارات اتحاد كرة السلة ونادي الشارقة، فضلاً عن الكفاءة التي أثبتها خلال توليه منصب الأمانة العامة للمجلس الرياضي. وسيتم تعيين أمين عام جديد للمجلس بعد إعلان التشكيل الجديد.