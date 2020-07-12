جمعة البلوشي: اتحاد السباحة دمّر المنتخب

وجه جمعة سعيد البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، رئيس لجنة المنتخبات صرخة استغاثة لإنقاذ منتخب الإمارات للسباحة الذي توقفت تدريباته بقرار اتخذه مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الخميس الماضي، وطالب اللجنة الأولمبية الوطنية بالتدخل فوراً لإنقاذ المنتخب المقبل على المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية المقررة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الصين.

وقال البلوشي: قرار مجلس الإدارة بإيقاف تدريب المنتخبات الوطنية والتي تقام حالياً في شاطئ الممزر ليس صائباً، بل خطأ فني كبير دمر المنتخب ويقف ضد مصلحة سباحة الإمارات وللأسف مجلس الإدارة ضرب بالتقرير المقدم من لجنة المنتخبات عرض الحائط، وتفاجأت عند طرح الموضوع للتصويت بأن الجميع صوتوا بالمواقفة على إيقاف تدريب المنتخبات الوطنية، وذلك بسبب عدم وجود أي ارتباطات للمنتخبات خلال الفترة القادمة وحتى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل لإعطاء الفرصة للسباحين لكي يتدربوا مع أنديتهم علماً أن هذا اختصاص ومسؤولية الاتحاد نفسه وإلا فلا داعي لوجود الاتحاد طالما أنه يحيل التدريبات للأندية لتقوم بدوره، علماً أن لدينا مشاركات مقبلة أولها في البطولة الآسيوية التي ستقام ضمن الدورة الآسيوية للشاطئية، بينما كنت الوحيد الذي عارض ذلك لأسباب فنية تتعلق بمصلحة المنتخبات التي تمثل الدولة علماً أن اللعبة تعتمد بشكل أساسي على استمرارية التدريب وعدم التوقف نهائياً لأنها لعبة رقمية، كما يجب استغلال لاعبي المدارس في هذه الفترة بالذات وأفضل استغلال لهم في فترة الصيف لعدم وجود التزامات درسية لديهم.

وأضاف: «لا أدري على أي أساس تم اتخاذ القرار الذي عارضته بقوة بحكم الاختصاص؛ فالاتحاد بذلك يقف ضد مصلحة المنتخبات التي يشرف على بنائها وإعدادها لتمثل الدولة في المحافل الخارجية على اختلاف مستوياتها، وأستغرب من أن مجلس إدارة الاتحاد وافق على المشاركة في بطولة السباحة ضمن «آسيوية الشاطئية» وأخطر اللجنة الأولمبية الوطنية رسمياً، ثم يلغي التدريبات، علماً أن السباحة لعبة فردية وتدريبات المنتخب لا يجب أن تتوقف نهائياً حتى لو بسباح واحد، والشيء الأغرب هو أن أحد أعضاء مجلس الإدارة عقد خلال الاجتماع مقارنة بين اتحادات ألعاب جماعية أوقفت تجمعات المنتخبات، لتمرير فكرة معينة، بينما الوضع مختلف تماماً بالنسبة لأن السباحة لعبة فردية ولا يصح أبداً إيقاف التدريبات».