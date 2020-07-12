المفاوضات تتعقد بين النصر السعودي وغلطة سراي بشأن مايكون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

رفض النصر السعودي مطالب غلطة سراي التركي بالحصول على 3.5 مليون دولار من أجل شراء بطاقة المدافع البرازيلي المعار للنصر مايكون بيريرا.

واشترط النصر أولاً الحصول على موافقة غلطة سراي لتمديد عقد الإعارة حتى 5 اكتوبر/ تشرين الأول المقبل قبل التفاوض على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب من النادي التركي والذي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2021.

وبحسب مصادر متطابقة ستغلق الأطراف المتفاوضة الباب هذا الأسبوع بالاتفاق أو فك الارتباط وعودة اللاعب لناديه التركي حيث يصر النصر على عدم الجري وراء الابتزازات التركية.

يذكر أن المصلحة المشتركة تكمن في تمديد إعارة اللاعب حيث سيستفيد النصر فنياً ويتخلص النادي التركي من رواتب الفترة بدون فائدة فنية لأن اللاعب لن يتمكن من تمثيله قبل بدء الموسم هناك.

على صعيد آخر، تعادل الاتفاق والباطن 1-1 في أولى تجارب الأندية السعودية لاستئناف الموسم الكروي في أغسطس/آب المقبل.