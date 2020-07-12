اتحاد الجودو يحدد ملاعب بطولات الموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الملاعب التي ستقام عليها مسابقات الجودو لموسم 2020 -2021، والتي تضم 11 بطولة لمختلف الفئات العمرية، حيث تحدد لانطلاقتها يوم 23 أكتوبر المقبل على ضوء البرمجه الجديدة .

ومن المنتظر أن تكون البداية مع إقامة كأس الاتحاد للجودو لفئتي الأشبال والشباب التي تقرر إقامتها في مدينة خورفكان، فيما سيكون يوم 13 نوفمبر موعداً لإقامة بطولة كأس السفير الياباني السنوية للناشئين مواليد تحت 2005 ، وهناك بطولة آخرى للشباب تحت 21 وما دون بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك الحديثة في أبوظبي ترجمة للتعاون بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم، لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد بمقره الجديد بمدينة بني ياس في أبوظبي.

كما تقرر إقامة بطولة اليوم الوطني يوم 27 نوفمبر في مدينة خورفكان لجذب الجماهير والتعريف بفنون اللعبة، وإشراك الأندية في مثل تلك المناسبات الوطنية الغالية، أما عن أول بطولة في العام الجديد فهي الجولة الأولى من دوري أبطال الإمارات لفردي الشباب التي ستقام بصالة المزهر الرياضية في دبي يوم 15 يناير 2021، وتحتضن نفس الصالة يوم 29 يناير 2021 الجولة الأولى من دوري زايد لفردي الناشئين، فيما ستشهد صالة نادي اتحاد كلباء يوم 12 فبراير 2021 إقامة الجولة النهائية من دوري أبطال الامارات لفردي الشباب، بينما تقام الجولة الختامية لدوري زايد لفردي الناشئين بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية وذلك يوم 26 فبراير.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن يوم 5 مارس 2021 سيشهد انطلاقة النسخة الأولى لبطولة محمد بن زايد الكبرى لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001،2002،2003 ، وذلك بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك الحديثة في أبوظبي، مشيرا الى أنه سيعلن لاحقاً عن آليات التسجيل لها عبر القنوات الرسمية، وأنه سيحدد لاحقاً مكان إقامة انطلاقة منافسات البطولة التأهيلية للأولمبياد المدرسي المقرر في يومي الجمعة 2 إبريل للأدوار التمهيدية، و 9 إبريل للأدوار النهائية.. وأضاف أنه تم تحديد يوم 28 مايو موعداً لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة للجودو التي تقرر أن تقام في ضيافة الشارقة، في اطار التعاون المستمر بين الاتحاد والمجالس الرياضية والأندية الأعضاء بما يخدم رياضة الإمارات.