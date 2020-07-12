176 لاعباً ولاعبة يشاركون في بطولة آسيا للشطرنج لكبار السن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الأحد بطولة آسيا الفردية لكبار السن للشطرنج بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 21 من الشهر الجاري، وتقام البطولة برعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وأكد مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة ورئيس حكام البطولة، أن البطولة ستقام عبر الإنترنت عن بعد من خلال موقع تشيس دوت كوم العالمي بسبب ظروف جائحة كورونا، وقال إنه ستتم مراقبة اللاعبين المشاركين من خلال إلزامهم بتفعيل تطبيق زووم الذي يقوم بتشغيل كاميرا الحاسوب أو الهاتف الذكي لإظهار بث مرئي مباشر للاعب خلال المسابقات وذلك لضمان نزاهة المنافسات وتجنب أي حالات غش قد تؤدي إلى استبعاد اللاعب من البطولة مع توقيع عقوبات بحقه من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة.

تقام مسابقات تمهيدية على مستوى كل منطقة من المناطق السبعة المكونة للاتحاد الآسيوي من خلال 7 جولات ثم يتأهل الثلاثة الأوائل من كل مسابقة من المسابقات السبعة للرجال والسيدات إلى المرحلة النهائية التي تقام من 9 جولات وفقاً للنظام السويسري.

يشرف على البطولة فنياً الحكم الدولي كاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة والحكم الدولي مهرداد بهلوان زاده المسؤول التقني مع موقع تشيس دوت كوم.