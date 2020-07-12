شكرا لقرائتكم خبر عن 97 حالة إيجابية في أندية الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أوضحت إحصائية نشرها الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي تمت على لاعبي أندية دوري المحترفين البالغة 16 نادياً بداية من 21 يونيو الماضي، وجود 97 حالة إيجابية من بينها 50 حالة بين اللاعبين و47 حالة في الأجهزة الادارية ليصبح المجموع 97 حالة مؤكدة الإصابة.

وأوضح الاتحاد أن نتائج فحوص أندية الدرجة الأولى البالغة 20 نادياً في نفس الفترة أظهرت وجود 25 حالة فقط تعود للاعبين من أصل 781 فحصاً.

يذكر أن تدريبات الأندية بدأت من 21 يونيو وسط بروتوكول صحي مشدد استعداداً لاستئناف الموسم الكروي بدءاً من 4 أغسطس / آب المقبل.

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