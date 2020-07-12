أحمد إبراهيم وأيمن حسين مستمران مع الجوية العراقي

توصل نادي الجوية العراقي إلى اتفاق مع الثنائي الدولي أحمد إبراهيم وايمن حسين لتجديد عقديهما مع النادي واستمرارهما مع الفريق وذكر مصدر في إدارة القوة الجوية، أن الإدارة توصلت الى اتفاق نهائي مع المدافع أحمد إبراهيم ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد الرسمي بين الطرفين خلال اليومين المقبلين. وأضاف: «المهاجم أيمن حسين قرر هو الآخر تجديد عقده مع الفريق وسيتم توقيع العقد الرسمي خلال هذا الأسبوع».

يذكر أن شائعات عديدة انتشرت خلال الأيام الماضية تشير إلى مغادرة اللاعب أحمد ابراهيم لفريق القوة الجوية بسبب خلاف بينه وبين الإدارة حول مستحقاته المالية عن الموسم الماضي.