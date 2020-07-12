شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يتعاقد مع البلوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الحمرية مع اللاعب علي عبد الله البلوشي لمدة عام معاراً من اتحاد كلباء، وينتظر أن يعلن النادي التعاقد مع صانع العاب أجنبي خلال الساعات المقبلة كختام لتعاقدات العنابي. وتقدم ماجد المهيري مشرف فريق الحمريه بالشكر لمجلس ادارة نادي اتحاد كلباء على التعاون والموافقة على إعارة البلوشي للحمرية.

من جهة أخرى انطلقت الجمعة المرحلة الاولى من الفحوص الطبية حيث خضعت المجموعة الاولى لفحص فيروس كورونا المستجد فيما تخضع المجموعة الثانية للفحص السبت على أن ينطلق إعداد الفريق يوم 18 يوليو الجاري باشراف المدرب المساعد محمد اسماعيل.

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