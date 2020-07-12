شكرا لقرائتكم خبر عن المناشف الساخنة تخفض وزن ماسفيدال في وقت قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الملاكم جورج ماسفيدال صورة على حسابه في إنستجرام ليظهر لمتابعيه (مليونا متابع) إحدى الطرق التي اتبعها لإنقاص ما تبقى من وزنه الزائد بوقت قياسي، وظهر نجم الفنون القتالية وهو مغطى بمناشف ساخنة وبطانيات لتسهم في تعرقه بعدما طلب منه إنقاص وزنه في 6 أيام ليكون مساوياً لوزن غريمه كامارو أوسمان (170 باونداً )استعداداً لنزالهما المرتقب في جزيرة ياس، ونجح ماسفيدال في الوصول للوزن المطلوب وابتسم أمام الكاميرات وهو يصعد الميزان.

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