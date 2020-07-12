المنتخب: كوكا مهاجم مميز لكنه غير موفق.. ونتابع صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن هيكتور كوبر كان يعتمد على خطة دفاعية خلال توليه مهمة تدريب المنتتخب الوطني، لافتا أن محمد صلاح كان الاعتماد عليه بشكل أساسي.
وأضاف معوض في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الحالي يعتمد على المجموعة ككل، مؤكدا أن طريقة اللعب لا تركز على لاعب معين.
وأوضح، أن بناء جيل من الدوليين على راس حسام البدري مدرب منتخب مصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن محمود كهربا لاعب الأهلي يجيد اللعب في العديد من المراكز وهذا أمر جيد.
وأشار إلى أن أحمد حسن كوكا مهاجم مميز لكنه غير موفق امام المرمى، مؤكدا أن منتخب مصر لديه مهاجمين مميزين في الفترة الحالية.
وأتم معوض تصريحاته:" أحمد ياسر ريان وصلاح محسن على رادار الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة".
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