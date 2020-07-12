خاص.. فترة معايشة لظهير النجوم في بنفيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي، سيخوض فترة معايشة بنادي بنفكيا البرتغالي لمدة 15 يوما، عقب عودة حركة الطيران خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الطويلة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك اتفاق مع إنبي على خوض كريم فؤاد فترة معايشة في بنفيكا، مؤكد عدم وجود أي مشكلة في احتراف اللاعب أو سفره.

وأشار إلى أنه تلقى عرضا من نادي محلي كبير لبيع كريم فؤاد خلال الفترة الماضية لتدعيم الجبهه اليمنى لذلك النادي، لكنه فضَّل خوض تجربة المعايشة في بنفيكا.

وأتم رئيس النجوم تصريحاته قائلا: "كريم سيتواجد مع الفريق الرديف لنادي بنفيكا في أول موسم من أجل اكتساب الخبرات، مثلما حدث مع عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني".