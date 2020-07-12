رونالدو يضيق الخناق على إيموبيلي في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مسيرته الفردية المميزة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، بعدما سجل هدفي فريقه أمام أتالانتا في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) مساء اليوم السبت.

وسجل رونالدو ثنائية يوفنتوس أمام أتالانتا من ركلتي جزاء، ليواصل هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي، منذ استئناف الدوري الإيطالي، عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحقق صاحب الـ35 عاما العلامة الكاملة بعدما سجل جميع ركلات الجزاء الـ11 التي سددها هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بنسبة نجاح 100%.

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ورفع رونالدو أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم الحالي إلى 28 هدفًا، قبل ست جولات من نهاية المسابقة، ليواصل تضييق الخناق على تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، ومتصدر قائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا.

وكان إيموبيلي متفوقًا بأريحية أكبر قبل "توقف كورونا" حيث سجل 27 هدفًا، وابتعد في ذلك الوقت بفارق ستة أهداف أمام رونالدو، الذي يحاصره تدريجيًا في الجولات الأخيرة، قبل أن يتقلص الفارق لهدف واحد.

وينتظر رونالدو مواجهة ساسولو، لاتسيو، أودينيزي، سامبدوريا، كالياري وروما على الترتيب خلال الجولات المتبقية، بينما يواجه منافسه إيموبيلي كلا من أودينيزي، يوفنتوس، كالياري، فيرونا، بريتشيا ونابولي.