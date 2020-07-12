فرانسيس يكشف سبب رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد فرانسيس دو فروكي، لاعب الأهلي السابق، أن الحديث عن رحيله عن القلعة الحمراء بسبب معاناته من اصابة مزمنة غير صحيح، مشيرا إلى انه لم يحصل على فرصة لاظهار قدارته مع مانويل جوزيه.

وقال فرانسيس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لم اتعرض لاصابة مع الأهلي خلال تواجد جوزيه كمدرب وكنت في افضل حالاتي، لكنني تعرضت للظلم مع المدرب البرتغالي".

وأضاف، أن الحديث عن وجود اصابة مزمنة خلال تواجده مع الأهلي غير صحيح، مؤكدا أن الاصابات كانت في يديه فقط.

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وأوضح، أن البدري كان مدرب عظيم وأعطاه الفرصة، وكان حريص على ظهوره في افضل مستوى، لكن بعد رحيله وقدوم جوزيه لم تكن الامور تسير بشكل جيد.

وأشار إلى أن جوزيه لم يعطه الفرصة كاملة وحاربه خلال فترة تواجده مع الأهلي، مؤكدا أن المدرب كان دائما غاضبا معه.

واتم تصريحاته:"جوزيه اتهمني بعدم الذكاء، وكنت اشعر بالاحباط بسبب معاملته معي وتعرضت للظلم خلال فترة تواجده كمدرب للأهلي".