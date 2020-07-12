رئيس الزمالك السابق يعلق على مجاملة "الأهرام" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس الزمالك السابق، أن وضع الكرة المصرية في الوقت الراهن به بعض الاحتقان بين جمهور القطبين بسبب تصرفات البعض من الجانبين.

وقال عطا الله في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن العلاقة بين الأهلي والزمالك في وقت سابق كانت تسير بشكل جيد أثناء توليه مهمة رئاسة الزمالك، مشيرا إلى انه في احدى مباريات القمة دخل جنبا لجنب بجوار حسن حمدي رئيس الأهلي وقتها.

وأضاف، أن تصرفات بعض المسؤولين في الأهلي والزمالك تسببت في وجود أزمة حاليا، مطالبا الجميع بابعاد الخلافات والتركيز على مصلحة الوطن.

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وأوضح، أن طوال فترة عمله مع حسن حمدي في مؤسسة الأهرام للدعاية والإعلان لم يتدخل احدهما في عمل الأخر، مؤكدا أنه كان تربطة علاقة وطيدة بحسن حمدي ومحمود الخطيب.

وأشار إلى أنه ما يثار حول مجاملة الأهرام للأهلي ليس صحيح، فالوكالة كانت تركز على مصلحتها في المقام الأول.

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" في فترة تولي حسن حمدي كانت ترى المؤسسة ان الاعلانات التي ستحصل عليها نتيجة رعاية الأهلي تغطي القيمة المدفوعة للنادي وقتها".