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هاتريك سترلينج يقود مانشستر سيتي لاكتساح برايتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

لقّن فريق مانشستر سيتي مضيفه برايتون درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الممتاز.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 21 وأضاف جابريل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم أضاف سترلينج الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 53، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 56 قبل أن يسجل سترلينج الهدف الخامس بمساعدة لاعبي برايتون في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 21 نقطة خلف ، الذي توج بالفعل بلقب الدوري، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الثالث والعشرين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشر لبرايتون مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 12 مباراة.

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