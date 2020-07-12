نجم الأهلي السابق: غياب الجماهير ساوى بين القطبين وأندية الشركات

أكد محمد جودة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن ركلة الجزاء التي أهدرتها في نهائي الكأس أمام المقاولون تسببت في رحيله عن الأهلي.

وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسن شحاتة كان موفقا بشكل كبير بعدما فاز

مع المقاولون بكأس مصر والسوبر على حساب الأهلي والزمالك".

وأكمل : "غياب الجمهور عن المباريات جعل الكفة متساوية بين الأهلي والزمالك وأندية الشركات".

تحدث محمد جودة لاعب الاهلي السابق، عن أحقية الاحمر في لقب نادي القرن

الافريقي. وقال جودة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "البطولات ليست المعيار الوحيد لحصد لقب نادي القرن" واردف: الاتحاد الأوروبي يمنح الفريق الذي يعبر الدور التمهيدي الأول نصف نقطة، والدور التمهيدي الثاني نقطة كاملة. مشيرا بأن الاهلي منح فرصة للزمالك للمشاركة في دوري الأبطال لأنه فضل المشاركة في أبطال الكؤوس حتى يحتفظ باللقب