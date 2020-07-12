محمد جودة يعلق على تصريح أسامة حسن بشأن انتقال ثنائي الأهلي للزمالك

يرى محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن الأحمر لم يكن طرفا لدعوة ريال مدريد لإقامة مباراة ودية عام 2001.

وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ليس من المنطقي أن يحتفل الزمالك بلقب القرن قبل صدور أي قرار بذلك".

وأكمل : "أسامة حسن ربما كان اللاعب الوحيد الذي لم يتم تصعيده معنا للفريق الأول بالأهلي وأعتقد أن ذلك سبب هجومه الدائم على النادي".

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وأتم : أسامة حسن "بيحلم" بعد حديثه عن انضمام رمضان صبحي أو صالح جمعة إلى الزمالك.

تحدث محمد جودة لاعب الاهلي السابق، عن أحقية الاحمر

في لقب نادي القرن الافريقي. وقال جودة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "البطولات ليست المعيار الوحيد لحصد لقب نادي القرن" واردف: الاتحاد الأوروبي يمنح الفريق الذي يعبر الدور التمهيدي الأول نصف نقطة، والدور التمهيدي الثاني نقطة كاملة. مشيرا بأن الاهلي منح فرصة للزمالك للمشاركة في دوري الأبطال لأنه فضل المشاركة في أبطال الكؤوس حتى يحتفظ باللقب