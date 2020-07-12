المليجي: الكاميرون لم ترفض استضافة دوري الأبطال رسميا

كشف سفير مصر في الكاميرون مدحت المليجي، حقيقة سحب استضافة دوري أبطال إفريقيا، من الكاميرون.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حتى الآن لم ترفض استضافة دوري الأبطال رسميا". الأبطال رسميا". وتابع: "كل ما يتداول بشأن سحب البطولة غير صحيح ولكن هناك اتفاقات يتم مناقشاتها بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي حتى الآن".

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