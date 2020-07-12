نجم الأهلي السابق عن أزمة لقب نادي القرن: البطولات ليست المعيار الوحيد

تحدث محمد جودة لاعب الأهلي السابق، عن أحقية القلعة الحمراء في التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي.

وقال جودة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "البطولات ليست المعيار الوحيد لحصد لقب نادي القرن".

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وأردف: الاتحاد الأوروبي يمنح الفريق الذي يعبر

الدور التمهيدي الأول نصف نقطة، والدور التمهيدي الثاني نقطة كاملة، مشيرا إلى أن الأهلي منح فرصة للزمالك للمشاركة في دوري الأبطال لأنه فضل المشاركة في أبطال الكؤوس حتى يحتفظ باللقب.

وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا في الوسط الرياضي المصري على النادي الأحق بلقب القرن الإفريقي، إذ يطالب نادي الزمالك بأحقيته في اللقب مستشهدا بأكثرية بطولاته في القرن الماضي حيث توج بتسعة بطولات في حين توج الأهلي بسبعة بطولات فقط، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح اللقب للنادي الأهلي بناءً على الأرقام والإحصائيات التي حققها خلال القرن الماضي.