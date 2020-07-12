محمد صلاح: ميدو أفضل مدرب في مصر

قال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن أحمد حسام ميدو، من أفضل المدربين في مصر وينتظره مستقبل باهر.
وأكد محمد صلاح في تصريحات عبربرنامج نمبر وان على قناة النهار: "ميدو لديه فكر خاص وصاحب أسلوب يميزه وينتظره مستقبل كبير في عالم التدريب".
وتابع: "لم أنتقد الكابتن فاروق جعفر، ولكن جعفر لم يركز في التدريب رغم فكره الخاص، وفقد كيانه في التدريب بسب التحليل".
وأتم: "أرفض العمل مع فاروق جعفر كمدرب عام، فهناك شباب ينتظرون الفرصة".
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