مدرب الاتحاد السكندري السابق: لو تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأفضل الزمالك

تحدث خوان ماكيدا، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري سابقا، عن رغبته بشأن تدريب فريقي الأهلي والزمالك.

وأكد ماكيدا في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لو تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأفضل الزمالك".

وتابع: "الزمالك لم يفاوضني نهائيا على عكس الأهلي فاوضني قبل التعاقد مع حسام البدري".

وسبق لماكيدا (48 عاما) تدريب الاتحاد في موسم 2011-2012، كما تولى من قبل قيادة المصري البورسعيدي.

وبات المدرب الإسباني، اللاعب السابق في ريال

مدريد، ثالث مدرب ينفصل عن الاتحاد بموسم 2018، بعد المصري هاني رمزي، والفرنسي جان ميشيل كفالي، الذي رحل في ديسمبر من عام 2017 ليتولى ماكيدا المسؤولية خلفا له وحقق الاتحاد بقيادة ماكيدا فوزا وحيدا على حساب النصر، خلال 10 مباريات خاضها الفريق تحت قيادته.