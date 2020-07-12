سيد يوسف: هربت من مراقبة الغزال في مباراة الزمالك والترسانة

روى سيد يوسف، الشقيق الأكبر للراحل إبراهيم يوسف، ونجم الترسانة السابق، موقف طريف جمعه بـ"الغزال" داخل الملعب.

وقال سيد يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" في مباراة الزمالك والترسانة طلب مني بدوي عبدالفتح المدير الفني للشواكيش اجراء الاحماء والحلول بديلاً لمراقبة شقيقي إبراهيم".

وأوضح:" إبراهيم كان متقدم للامام في هذه المباراة من أجل تسجيل هدفاً للزمالك في ظل سيطرة التعادل السلبي في المنعطف الأخير من عمر اللقاء".

وأتم تصريحاته:" هربت من هذا التكليف وأبلغت أحد زملائي بمراقبة إبراهيم يوسف وأبلغته أن هذه هي تعليمات المدير الفني".

قال إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحالي، أن شقيقه الراحل إبراهيم يعتبر قيمة كروية كبيرة في مصر ونادي الزمالك ويستحق التكريم.

وأضاف تيجانا في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" تعلمت من الغزال القيادة وشاركت مع الفريق الأول

في الزمالك وأنا في سن صغير ولم أرهب الموقف بسبب تعليماته ونصائحه لي".وعن أكثر المفارقات التي يتذكرها للراحل إبراهيم يوسف في الملعب قال تيجانا:" في نهائي نسخة 1986 لدوري أبطال أفريقيا حدثت مشادة بين أحمد مصطفى لاعب الزمالك وبعض الجماهير وانشغل بانقاذ زميله وترك ركلات الترجيح وفوجئت به بعد المباراة يسألني من فاز باللقب".وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الغزال ابراهيم يوسف كان له علاقات مميزة على مستوى الكرة الأفريقية، مشيراً إلى أن روجيه ميلا النجم الكاميروني جاء خصيصاً للقاهرة على نفقته من أجل حضور مهرجان اعتزال ابراهيم، حيث جمعتهما صداقة كبيرة.