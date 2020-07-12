ماكيدا: ترشحت لقيادة الأهلي لكنهم فضلوا حسام البدري

قال خوان ماكيدا، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري سابقا، إن تجربته مع الكرة المصرية كانت ممتازة، وإن مصر بمثابة بلده الثاني.

وأكد ماكيدا في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك لم يتفاوض معي لتدريب الفريق في

أي وقت ولكنه تم ترشيحي لتدريب النادي الأهلي".

وتابع: "الأهلي تواصل معي ولكن تم تولي حسام البدري وقتها وأتمنى له التوفيق".

وأضاف: "مدربين إسبان تواصلوا معي لمعرفة رأيي في تدريب الزمالك".

و كان المدرب الإسباني، اللاعب السابق في ريال مدريد، ثالث مدرب ينفصل عن الاتحاد بموسم 2018، بعد المصري هاني رمزي، والفرنسي جان ميشيل كفالي، الذي رحل في ديسمبر من عام 2017 ليتولى ماكيدا المسؤولية خلفا له وحقق الاتحاد بقيادة ماكيدا فوزا وحيدا على حساب النصر، خلال 10 مباريات خاضها الفريق تحت قيادته..