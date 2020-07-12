سفير مصر بالكاميرون: لم يصدر أي قرار رسمي برفض استضافة نصف نهائي الأبطال

أكد مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، إنه لم يصدر أي قرار رسمي في الكاميرون يفيد برفض استضافة مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على أرض محايدة بسبب تفشي فيروس

وقال المليجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الخوف من كورونا أو إصابة أي شخص هو العائق حتى الآن، كما أن الوقت ليس في صالحنا لاستضافة

هذا الحدث الكبير".

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وأشار إلى أن الاستاد المرشح لاستضافة هذه المباريات لم يتم افتتاحه حتى الآن بسبب عدم وجود الجمهور.

وأتم كلماته: "لم يصدر أي قرار رسمي في الكاميرون يفيد برفض استضافة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن الأقرب هو الاعتذار عن القبول".

يذكر أن الزمالك والأهلي يمثلا مصر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بجانب الرجاء والوداد المغربيين.