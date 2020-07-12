أكد مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، إنه لم يصدر أي قرار رسمي في الكاميرون يفيد برفض استضافة مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على أرض محايدة بسبب تفشي فيروسكورونا.
وقال المليجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الخوف من كورونا أو إصابة أي شخص هو العائق حتى الآن، كما أن الوقت ليس في صالحنا لاستضافةهذا الحدث الكبير".
وأشار إلى أن الاستاد المرشح لاستضافة هذه المباريات لم يتم افتتاحه حتى الآن بسبب عدم وجود الجمهور.
وأتم كلماته: "لم يصدر أي قرار رسمي في الكاميرون يفيد برفض استضافة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن الأقرب هو الاعتذار عن القبول".
يذكر أن الزمالك والأهلي يمثلا مصر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بجانب الرجاء والوداد المغربيين.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بالكاميرون: لم يصدر أي قرار رسمي برفض استضافة نصف نهائي الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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