قال عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بمقاضاة نادي الزمالك محلياً وخارجياً للدفاع عن حقوق القلعة الحمراء بشأن لقب نادي القرن الذي حصل عليه النادي عام 2000 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موضحاً أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سبق وأعلن أنه سيُقاضي الزمالك دفاعاً عن حقوقه.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "بيان وزارة التموين الذي صدر منذ ساعاتهام وقوي وصدر من جهة مسئولة وضعت النقاط فوق الحروف بشأن هذه القضية الهامة ووزارة التموين قالت في بيانها إن الأهلي قام بتوثيق وتسجيل علامته التجارية بشأن لقب نادي القرن قبل سنوات طويلة وهو ما يعني أنه ليس من حق أية جهات أخرى الحصول أو تسجيل هذا اللقب الذي حصل عليه الأهلي بشهادات موثقة من جهات محلية وقارية ودولية".
وأوضح: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يُخاطب الأهلي دائماً بوصفه نادي القرن في إفريقيا، والأهلي قام كذلك بتسجيل لقب نادي القرن الإفريقي في جهة خارجية وهي المنظمة العالمية للملكة الفكرية (ويبو) وتمنح هذه المنظمة الأهلي الحق في مقاضاة أي جهة تحاول السطو على حقوقه بل والمطالبة بتعويض مالي كبير".
وأتم: "الأهلي لن يتراجع عن التصعيد في هذه القضية وسيقوم بمقاضاة الزمالك دفاعاً عن حقوقه وسيطلب تعويضاً مناسباً عن هذه الأضرار التى لحقت بالنادي بجانب تقديم الطعن ضد الطلب الذي تقدم به الزمالك لتسجيل علامة نادي القرن باسمه".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقاضي الزمالك محليا ودوليا ويطلب تعويضا ماليا بسبب لقب القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.