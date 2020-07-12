الأهلي يقاضي الزمالك محليا ودوليا ويطلب تعويضا ماليا بسبب لقب القرن

قال عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بمقاضاة نادي الزمالك محلياً وخارجياً للدفاع عن حقوق القلعة الحمراء بشأن لقب نادي القرن الذي حصل عليه النادي عام 2000 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موضحاً أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سبق وأعلن أنه سيُقاضي الزمالك دفاعاً عن حقوقه.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "بيان وزارة التموين الذي صدر منذ ساعات

هام وقوي وصدر من جهة مسئولة وضعت النقاط فوق الحروف بشأن هذه القضية الهامة ووزارة التموين قالت في بيانها إن الأهلي قام بتوثيق وتسجيل علامته التجارية بشأن لقب نادي القرن قبل سنوات طويلة وهو ما يعني أنه ليس من حق أية جهات أخرى الحصول أو تسجيل هذا اللقب الذي حصل عليه الأهلي بشهادات موثقة من جهات محلية وقارية ودولية".

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وأوضح: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يُخاطب الأهلي دائماً بوصفه نادي القرن في إفريقيا، والأهلي قام كذلك بتسجيل لقب نادي القرن الإفريقي في جهة خارجية وهي المنظمة العالمية للملكة الفكرية (ويبو) وتمنح هذه المنظمة الأهلي الحق في مقاضاة أي جهة تحاول السطو على حقوقه بل والمطالبة بتعويض مالي كبير".

وأتم: "الأهلي لن يتراجع عن التصعيد في هذه القضية وسيقوم بمقاضاة الزمالك دفاعاً عن حقوقه وسيطلب تعويضاً مناسباً عن هذه الأضرار التى لحقت بالنادي بجانب تقديم الطعن ضد الطلب الذي تقدم به الزمالك لتسجيل علامة نادي القرن باسمه".