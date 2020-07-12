- 1/2
- 2/2
خطف النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نقطة ثمينة لفريقه يوفنتوس من ضيفه أتالانتا، بعدما تعادلا 2-2، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020، فى قمة الجولة الـ32 من الدوري الايطالي.
وعلى ملعب اليانز ستاديوم في تورينو، تعادل يوفنتوس بصعوبة شديدة مع ضيفه اتالانتا بعد أن خسر في الجولة الماضية على ملعب ميلان 2-4.
وظل يوفنتوس في صدارة جدول الدوري الايطالي برصيد 76 نقطة، ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بعد خسارته من ساسولو 1-2.
ورفع أتالانتا، الذي يلاقي باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في افضل مشوار قاري في تاريخه، رصيده الى 67 نقطة قبل ست مراحل من نهاية الدوري الايطالي.
ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام اتالانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.
البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تقدم بهدف لاتالانتا في الدقيقة 16 ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55.
وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لاتالانتا في الدقيقة (80) لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.
وانتهت آخر مواجهة بين “يوفنتوس وأتالانتا” في الدوري الايطالي بفوز البيانكونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب “جيويس” يوم 23 نوفمبر 2019.
..
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يخطف نقطة ثمينة ليوفنتوس من أتالانتا في قمة الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.