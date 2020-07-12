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رونالدو يخطف نقطة ثمينة ليوفنتوس من أتالانتا في قمة الدوري الايطالي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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خطف النجم البرتغالي “” نقطة ثمينة لفريقه يوفنتوس من ضيفه أتالانتا، بعدما تعادلا 2-2، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020، فى قمة الجولة الـ32 من الدوري الايطالي.

وعلى ملعب اليانز ستاديوم في تورينو، تعادل يوفنتوس بصعوبة شديدة مع ضيفه اتالانتا بعد أن خسر في الجولة الماضية على ملعب ميلان 2-4.

وظل يوفنتوس في صدارة جدول الدوري الايطالي برصيد 76 نقطة، ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بعد خسارته من ساسولو 1-2.

ورفع أتالانتا، الذي يلاقي باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في افضل مشوار قاري في تاريخه، رصيده الى 67 نقطة قبل ست مراحل من نهاية الدوري الايطالي.

ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام اتالانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تقدم بهدف لاتالانتا في الدقيقة 16 ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55.

نتيجة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي-مباراة يوفنتوس واتالانتا فى الدوري الايطالي على ملعب اليانز ستادريوم بتورينو (صور:AFP)

وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لاتالانتا في الدقيقة (80) لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.

وانتهت آخر مواجهة بين “يوفنتوس وأتالانتا” في الدوري الايطالي بفوز البيانكونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب “جيويس” يوم 23 نوفمبر 2019.

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