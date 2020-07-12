ثنائية رونالدو تنقذ يوفنتوس من الخسارة أمام أتالانتا



خطف يوفنتوس تعادلاً ثمينًا من ضيفه أتالانتا، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.



أحرز دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي لأتالانتا بالدقيقتين 16 و80، بينما سجل كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس من ركلتي جزاء في الدقيقتين 55 و89.



وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 67 نقطة بالمركز الثالث.



الفرصة الأولى في المباراة جاءت بعد مرور 6 دقائق بعدما مر كاستانيي في الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية وجدت دوفان زاباتا الذي سدد الكرة فوق العارضة وسط غياب الرقابة الدفاعية.



وحصل هاتيبور على الكرة من منتصف ملعب فريقه ليمر من دانيلو وينطلق في الناحية اليمنى ويمرر الكرة إلى إيليشيش على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار قائم يوفنتوس الأيمن.



ونجح أتالانتا في ترجمة سيطرته بعدما تمكن زاباتا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16، بعد تمريرة على طبق من ذهب من جوميز حيث استلم الكرة داخل المنطقة وسدد قذيفة أرضية سكنت شباك تشيزني.



وجاءت المحاولة الحقيقية الأولى ليوفنتوس على مرمى أتالانتا في الدقيقة 32، بعدما استلم ديبالا تمريرة بنتانكور الطولية ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى تلمس مدافع أتالانتا وتمر بجانب المرمى إلى ركنية.



وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر رونالدو فرصة رائعة للتسجيل بعدما حصل ديبالا على الكرة ليتوغل ويمرر الكرة على رأس رونالدو الذي سدد الكرة بجوار القائم، إلا أن حكم اللقاء أشار إلى وجود حالة تسلل على باولو في بداية اللعبة.



هاجم يوفنتوس حتى حصل على ركلة جزاء بعدما مرر ديبالا الكرة داخل المنطقة لتلمس يد مارتن دي رون، وتمكن رونالدو من تحويلها إلى هدف التعادل للسيدة العجوز بالدقيقة 55.



وقرر ساري مدرب يوفنتوس، الدفع بدوجلاس كوستا وأليكس ساندرو ليحلا محل بيرنارديسكي ودانيلو، وفي المقابل، دفع جاسبريني مدرب أتالانتا، ببازاليتش بدلاً من جوسيب إيليشيش.



وفي الدقيقة 66، كاد أتالانتا أن يضيف الهدف الثاني بعد ركلة ركنية لُعبت على القائم القريب ليقابلها هاتيبور برأسية تلمس الشباك العليا من الخارج.



وانفرد رونالدو بمرمى أتالانتا بعد تمريرة من البديل هيجواين، ليسدد الدون الكرة ويتصدى لها الحارس قبل أن يعلن حكم اللقاء عن وجود حالة تسلل على كريستيانو.



أخطر فرص الشوط الثاني جاءت بالدقيقة 74 لصالح أتالانتا، بعدما استلم مالينوفسكي الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار قائم تشيزني.



ورد كريستيانو بفرصة محققة بالدقيقة 77، بعد تمريرة طولية من كوادرادو استلمها رونالدو بطريقة رائعة وسدد صاروخا من بين مدافعي أتالانتا إلا أن جوليني تألق وأبعد الكرة بقبضة يده.



وبصاروخ جديد من البديل روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 80، تمكن من تسجيل هدف التقدم لأتالانتا، بعدما سدد قذيفة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس تشيزني.



وواصل مالينوفسكي محاولات التسديد على المرمى منذ مشاركته كبديل، واقترب كريستيانو كثيرًا من إدراك التعادل، بعدما سدد ركلة ثابتة مرت بجوار القائم إلى ركنية.



وحصل هيجواين على ركلة جزاء جديدة بالدقيقة 89 بعدما لمست الكرة يد مورييل داخل المنطقة، تمكن رونالدو من تحويلها لهدف ثان له وليوفنتوس.



المصدر: موقع كورة

