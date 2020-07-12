رياضة | يوفنتوس يواصل سلسلة نتائجة السيئة ويتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يواصل سلسلة نتائجة السيئة ويتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 76 نقطة ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ثم اتالانتا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام اتالانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.
البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تقدم بهدف لأتالانتا في الدقيقة 16 ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55. وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 80 لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.
وعلى ملعب ماريو ريجامونتي، حسم روما الفوز على بريشيا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع الأرجنتيني فيدريكو فازيو والكرواتي نيكولا كالينيتش ونيكولا زانيولو في الدقائق 48 و62 و74.
ورفع روما رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بريشيا عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.