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رياضة | يوفنتوس يواصل سلسلة نتائجة السيئة ويتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يواصل سلسلة نتائجة السيئة ويتعادل مع أتالانتا في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ضيفه أتالانتا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب يوفنتوس ستاديوم، ضمن منافسات الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 76 نقطة ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ثم اتالانتا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام اتالانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي .

البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تقدم بهدف لأتالانتا في الدقيقة 16 ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55. وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 80 لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.

وعلى ملعب ماريو ريجامونتي، حسم روما الفوز على بريشيا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع الأرجنتيني فيدريكو فازيو والكرواتي نيكولا كالينيتش ونيكولا زانيولو في الدقائق 48 و62 و74.

ورفع روما رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بريشيا عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

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