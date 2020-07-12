رياضة | اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الاتحاد المصري لكرة القدم المزيد من الوقت إلى النادي الأهلي لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأكد الاتحاد المصري أن رمضان صبحي لن يرحل عن الأهلي قبل انتهاء الموسم الحالي بشكل فعلي أي مع نهاية مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بسبب تعليق البطولة لوقت طويل لإنتشار فيروس كورونا في العالم.

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ويسعى النادي الأهلي منذ فترة لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه في حاجة لخدمات اللاعب.

وكان من المفترض أن تنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي خلال أيام قليلة ولكن مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم لن ينتهي عقد اللاعب قبل نهاية شهر أغسطس القادم على الأقل.

ويجهز مسئولو القلعة الحمراء عرضًا جديدًا لتقديمه إلى نادي هيدرسفليد خلال الأيام القليلة القادمة لمحاولة شراء عقد رمضان صبحي بعد رفض العرض الأول من الأحمر والذي كان بقيمة 2.5 مليون دولار.