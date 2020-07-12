رياضة | مانشستر سيتي يكتسح برايتون بالخمسة.. وسترلينج يُسجل «هاتريك»

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يكتسح برايتون بالخمسة.. وسترلينج يُسجل «هاتريك» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 21 وأضاف جابريل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم أضاف سترلينج الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 53، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 56 قبل أن يسجل سترلينج الهدف الخامس بمساعدة لاعبي برايتون في الدقيقة 81.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 21 نقطة خلف ليفربول، الذي توج بالفعل بلقب الدوري، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.
وهذا الفوز هو الثالث والعشرين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشر لبرايتون مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 12 مباراة.