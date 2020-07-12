رياضة | الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولو النادي الأهلي حسموا موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد مفاوضات نادي الزمالك معه مؤخرًا.

ووفقا لأحد المصاددر المقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي، فإن الأهلي حسم مصير صانع ألعاب الفريق صالح جمعة، بالبقاء داخل صفوف الفريق.

وأكد المصدر، أن اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع الفريق لمدة 3 مواسم، والأهلي هو الوحيد الذي سيقرر مصيره بالبيع أو الإعارة.

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وشدد المصدر، أن اللاعب تعاهد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الالتزام خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة المقبلة التزاماً شديداً من جمعة بالبرنامج التدريبي للفريق، استعداداً لاستئناف النشاط الكروي مرة أخرى، بعد التوقف نتيجة فيروس كورونا.

وتوسط مساعد فايلر، دافيد سيزا، للصلح بين جمعة والمدرب السويسري، الذي وعدة بمنحه الفرصة، إذا ثبت التزامة مع الفريق.

وحرص اللاعب على التدرب بشكل منتظم، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، أملاً في كسب ثقة فايلر.