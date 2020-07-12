رياضة | برنتفورد يعبر ديربي كاونتي 3-1 ويتقدم للمركز الثالث بدوري البطولة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برنتفورد يعبر ديربي كاونتي 3-1 ويتقدم للمركز الثالث بدوري البطولة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق برنتفورد في الفوز على ديربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتقدم الفريق إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم اليوم السبت في المرحلة الثالثة والأربعين التي شهدت فوز ريدينج على مضيفه تشارلتون 1 /صفر.

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ورفع برنتفورد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ليدز يونايتد المتصدر ووست بروميتش البيون الوصيف.

وتقدم اولي واتكينز بهدف لبرنتفورد في الدقيقة الثالثة ثم أضاف سعيد بن رحمة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و64 وتكفل جاسون نايت بالهدف الوحيد لديربي كاونتي في الدقيقة 29.