رياضة | حصاد مشوار طهطا بدورى القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حصاد مشوار طهطا بدورى القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم، المركز الأخير، بجدول ترتيب، المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني برصيد 10 نقاط.

ولعب فريق طهطا 17 مباراة، في الموسم الحالي، حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد، حقق خلالها الفريق الفوز في مباراتين، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 11 مباراة.

ويعد هجوم فريق طهطا هو الأضعف، بإحرازه لـ 9 أهداف، وسكن مرماه 25 هدف، تمكن 8 لاعبين من تسجيل أهداف طهطا وهم :

1- أحمد ماهر هدفين في ديروط

2- محمد عبد القادر هدف من ركله جزاء في المنيا

3- بدوى ناصر هدف في الإعلاميين

4- عمرو خالد هدف في تليفونات بني سويف

5- عبد الرحمن حسن هدف في تليفونات بني سويف

6- السنغانى سيرجي فار هدف في الفيوم

7- هيثم شعبان هدف في الفيوم

8- محمد عبد السميع هدف في ديروط

ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط