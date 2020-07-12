انت الان تتابع مواجهة نارية محتملة بين برشلونة وبايرن في ربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرعة دوري الأبطال

في موسم غريب وبعد توقف لأشهر، تُستأنف المباريات الأربع المتبقية ضمن ثمن نهائي دوري الأبطال في الثامن من الشهر المقبل، لكن قرعة دور ربع النهائي أجريت الجمعة وتعد بمواجهات مثيرة.

بات ينظر إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني كأكبر المرشحين لنيل لقب بطولة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا. بطولة تأثرت بقوة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. غير أنه وعلى ما يبدو لن يكون الطريق بالنسبة لبايرن مفروشا بالورود، فالقرعة التي سحبت اليوم الجمعة (10 من يوليو/ تموز 2020) في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية، وضعت البافاري في حال تأهله إلى دور ربع النهائي في مواجهة محتملة مع فريق برشلونة الذي وإن كان يعاني ما يعانيه في الوقت الراهن، في حال تخطيه عقبة فريق نابولي الإيطالي.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن لم يحسم بعد أمر تأهله إلى الدور ربع النهائي، فمباراة الإياب أمام تشيلسي الإنجليزي لا زالت لم تجر بعد وموعدها الثامن من الشهر المقبل، إلا أن الفريق الألماني الفائز بلقب الدوري المحلي وكأس ألمانيا، هو في أريحية تامة بفضل ثلاثية نظيفة عزز بها رصيده في مباراة الذهاب أمام تشيلسي الإنجليزي. وبرشلونة كذلك حاله من حال بايرن، لكن وضعه أقل أريحية لأنه اكتفى بالتعادل أمام نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي (1-1).

مواجهة نارية أخرى، ستجمع بين الفائز بين مباراة ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي لألقاب المسابقة ومانشستر سيتي الإنكليزي (2-1 لسيتي ذهابا في مدريد) مع الفائز بين يوفنتوس بطل إيطاليا وليون الفرنسي (1-صفر ذهابا لليون في فرنسا)، وفي المباراة الأخيرة بالذات جميع الاحتمالات واردة وفرص الفريقين متساوية.

كذلك ريال مدريد المتوج 13 مرة آخرها بين 2016 و2018 يواجه خطر الخروج من المسابقة، بعد تخلفه على أرضه أمام فريق بيب غوارديولا المتعطش بقوة لأول لقب (شامبيونز ليغ) في تاريخه.

المواجهات المحسومة

أما المباريات المحسومة أطرافها، فقد وضعت القرعة باريس سان جرمان الفرنسي الحالم بمنح فرنسا لقبا ثانيا بعد مرسيليا في 1993، وقع مع اتالانتا مفاجأة الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي بلغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

وتجمع المباراة الرابعة، لايبزيغ الألماني المفاجأة المدوية الثانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي قضى على أحلام ليفربول الإنكليزي حامل اللقب في ثمن النهائي، وهو يطمح لوضع حدٍّ لنحس خسارته المباريات النهائية (1974 و2014 و2016). وهناك إجماع بين المتتبعين أن سان جرمان مرشح لتجاوز أتلاتنا وبالتالي لبلوغ أول نصف نهائي في تاريخه، والذي سيجمعه لو وقع ذلك بالفائز بين أتلتيكو ولايبزيغ.

Advertisements

وسيكون نصف النهائي الآخر بمثابة نهائي مبكر، فيلتقي الفائز بين برشلونة وبايرن بحال تأهلهما مع الفائز بين سيتي/ريال وليون/يوفنتوس. وفي هذه الحال قد يصيب مدرب ليفربول يورغن كلوب، حين توقع تأهل بايرن وسيتي إلى نصف نهائي الدور، منتظرا "لقاء في غاية الإثارة"، كما صرح للإعلام البريطاني.

إجراءات بسبب كورونا

من جهته وضمن الإجراءات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الجمعة، فإن مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية ستقام على الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا "استاديو دا لوش" وسبورتينغ "استاديو جوزيه ألفالادي".

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من آب/أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

يذكر أن منافسات البطولة القارية توقفت منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن في منتصف حزيران/يونيو الماضي وضع خطة لإكمال دوري الأبطال والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ومن المقرر تنظيم الأدوار النهائية لمسابقة يوروبا ليغ في مدن كولونيا ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية في الفترة من 10 إلى 21 آب/أغسطس.

وبعد أن أقيمت ست مباريات من أصل ثماني في ذهاب ثمن النهائي، باستثناء لقاءي إنتر الإيطالي مع خيتافي الإسباني، وروما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني، ستحسم هاتان المواجهتان بلقاء واحد في ألمانيا.

وستستكمل البطولتان اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة وصولا الى المباراة النهائية. كما سيفرض الاتحاد القاري بروتوكولا صحيا صارما للحؤول دون تفشي الفيروس.