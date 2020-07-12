الامارات | 48 ساعة تجمع شمل فريق العين استعداداً لانطلاق التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة تجمع شمل فريق العين استعداداً لانطلاق التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر عيناوي إن جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، الموجودين خارج الدولة، سيصلون إلى مدينة العين في غضون الـ48 ساعة المقبلة، من أجل المشاركة في انطلاق التحضيرات الخاصة بالاستعداد للموسم الكروي الجديد، بعد أن تحدد يوم الأربعاء المقبل موعداً رسمياً لأداء أول حصة تدريبية على استاد خليفة بن زايد، وخلف الأبواب المغلقة، ووفقاً للاشتراطات الصحية.

وأكد المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم كانوا يواجهون تغيرات مستمرة في موعد وصول اللاعبين والجهاز الفني، بسبب عدم انتظام الرحلات الجوية، جراء عدم تخفيف بعض الدول للقيود الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنهم يتوقعون وصول الجميع في موعد قبل بداية الحصص التدريبية.

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ويوجد مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، وطاقمه المعاون في البرتغال، فيما يقضي المهاجم الدولي التوغولي، لابا كودجو، إجازته السنوية في مسقط رأسه، وهي الحال نفسها مع الثنائي البرازيلي: كايو كانيدو وناني فيلبي، فيما لايزال عدد من اللاعبين موجودين خارج إمارة أبوظبي. ولفت المصدر إلى أنه يجري، حالياً، استخراج التصريح الخاص بالدخول إلى أبوظبي للاعبين الذين يسكنون خارج الإمارة، عقب الخضوع للفحص، مشيراً إلى أن كل الترتيبات اكتملت بانتظار الموعد المحدد لبدء الحصص التدريبية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفريق ملتزم بتطبيق خطته السابقة، الخاصة بإقامة معسكر داخلي، ما لم يحدث جديد. يذكر أن العين كان قد بدأ، الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من التحضير للموسم الكروي الجديد، من خلال إجراء الفحوص الطبية الشاملة للاعبين الموجودين داخل مدينة العين، تحت إشراف اللجنة الطبية لشركة كرة القدم، برئاسة الدكتور طلال الخزرجي، ومتابعة دكتور جوريكا راكيتش، طبيب الفريق الأول.

المدرب بيدرو يوجد، وطاقمه المعاون، في البرتغال، فيما يقضي اللاعبون: لابا وكايو وناني، إجازاتهم في بلادهم.

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