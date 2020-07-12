الامارات | استئناف منافسات «كوبا ليبرتادوريس» 15 سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف منافسات «كوبا ليبرتادوريس» 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) استئناف «كوبا ليبرتادوريس»، أبرز مسابقة لأندية القارة، اعتباراً من سبتمبر، بعد تعليقها منذ مارس بسبب فيروس «كورونا» المستجد. وأفاد الاتحاد في بيان بأن «كوبا ليبرتادوريس»، الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها اعتباراً من 15 سبتمبر، على أن تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهم، «كوبا سوداميركانا»، اعتباراً من 27 أكتوبر.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراغوياني، أليخاندرو دومينغيز، قوله: «الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائماً بصحة الجميع». وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلاً. وبالنسبة إلى «كوبا ليبرتادوريس»، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 نوفمبر والثاني من ديسمبر، وربع النهائي في التاسع من ديسمبر و16 منه، على أن يقام نصف النهائي في السادس من يناير 2021 و13 منه. ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار إلى أنهما ستقامان في النصف الثاني من يناير. ومن المقرر ان يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية المباراة النهائية لـ«كوبا ليبرتادوريس»، على أن يقام نهائي المسابقة الثانية في الأرجنتين.

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