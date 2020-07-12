شكرا لقرائتكم خبر عن الغرايري: سنراقب تدريبات «المحترفين» للاستفادة من تعاملها مع «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي الحمرية التونسي غازي الغرايري أن موعد بدء تدريبات فريقه سيكون في الأول من أغسطس المقبل، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى والمشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة، مؤكداً أنه تم بحث ودراسة أكثر من خطة فنية وبدنية للاستعداد الأمثل في ظل الظروف الحالية، وتم اعتماد خطة تركز على الاستعداد بالاستفادة من المرافق والبنى التحتية التي تتوافر في النادي. وقال الغرايري لـ«الإمارات اليوم»: «سنراقب تدريبات أندية دوري الخليج العربي التي تسبقنا في البدء بتدريباتها للاستفادة من تعاملها مع الظروف السائدة في الوقت الحاضر بسبب جائحة كورونا، لكي نختصر الطريق للاستعداد الأمثل للموسم المقبل الذي لن يكون سهلاً، لكننا سنعمل بجهود مضاعفة للوصول للجاهزية الأعلى». وتابع: «خططنا لخوض أربع مباريات ودية رئيسة، ومثلها من المباريات الودية الثانوية أمام أندية الدرجة الثانية للوقوف على جاهزية اللاعبين». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الغرايري: سنراقب تدريبات «المحترفين» للاستفادة من تعاملها مع «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.