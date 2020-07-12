الامارات | اتحاد الجودو يحدّد ملاعب بطولات الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يحدّد ملاعب بطولات الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الملاعب التي ستُقام عليها مسابقات الجودو لموسم 2020 -2021، والتي تضم 11 بطولة لمختلف الفئات العمرية، حيث تحدد لانطلاقتها 23 أكتوبر المقبل على ضوء البرمجة الجديدة. ومن المنتظر أن تكون البداية مع إقامة كأس الاتحاد للجودو لفئتي الأشبال والشباب، التي تقرر اقامتها في مدينة خورفكان، و13 نوفمبر موعداً لإقامة كأس السفير الياباني للناشئين، وبطولة للشباب بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك الحديثة في أبوظبي.

وتقرر إقامة بطولة اليوم الوطني يوم 27 نوفمبر في مدينة خورفكان.

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